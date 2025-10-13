В Домодедове провели урок безопасности для пенсионеров

В городском округе Домодедово прошел урок безопасности дорожного движения для людей старшего поколения. Мероприятие организовали представители Госавтоинспекции совместно с общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Занятие прошло в интерактивном формате. Участникам напомнили основные правила поведения на дороге и показали реальные примеры дорожно-транспортных ситуаций с видеорегистраторов. Особое внимание уделили вопросам видимости пешеходов в темное время суток и использованию световозвращающих элементов.

Представитель «Союза безопасности дорожного движения» Мария Оськина наглядно продемонстрировала, как работает световозвращающий материал.

«Когда водитель направляет свет фар на пешехода, он видит только световозвращающую деталь — например, маленькое сердечко на одежде. Именно это может спасти жизнь на дороге» — рассказала Мария Оськина.

После теоретической части провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих брелоков и браслетов. Все участники получили их в подарок.

«В темное время суток при переходе дороги необходимо иметь при себе световозвращающие элементы. Госавтоинспекция уделяет особое внимание гражданам старшего возраста, напоминая о важности соблюдения правил дорожного движения» — подчеркнула Маргарита Джавадова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. о. Домодедово лейтенант полиции.

Подобные мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и формирование у граждан культуры безопасного поведения на дороге. Забота о пожилых жителях — важная часть общей работы по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.

