В Домодедове прошло заседание совета депутатов

На очередном заседании совета депутатов городского округа Домодедово, которое прошло в местной администрации, заместитель главы округа Юлия Сазонова представила информацию о завершении срока работы нынешнего состава Молодежного парламента, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с этим было предложено создать конкурсную комиссию для формирования нового состава.

Юлия Сазонова отметила: «И заканчивает работу состав Московского областного парламента. В соответствии с законом Московской области о Московском областном молодежном парламенте предлагается делегировать представителя Молодежного парламента при совете депутатов городского округа Домодедово Раскрут Татьяну Андреевну представителем в состав Московского областного молодежного парламента от городского округа Домодедово Московской области, направив данное решение в Московскую областную Думу».

Кандидатуру Татьяны Раскрут депутаты утвердили единогласно, что подчеркивает важность молодежной политики в округе. Как отметила Сазонова, этому вопросу уделяется особое внимание как на местном, так и на государственном уровнях. Президент России Владимир Владимирович Путин назвал поддержку молодежи стратегически важной темой.

В ходе заседания депутаты также рассмотрели и другие вопросы повестки, в том числе утвердили положение о комитете по культуре, делам молодежи и спорту администрации округа, а также обсудили вопросы, связанные с передачей имущества из федеральной и региональной в муниципальную собственность.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.