В Домодедове прошел спортивно-туристический слет педагогов

В селе Красный Путь городского округа Домодедово состоялся седьмой спортивно-туристический слет педагогов Подмосковья «Профсоюзная маевка». В мероприятии приняли участие более 300 человек из 15 команд, которые приехали со всей Московской области. В этом году слет прошел под лозунгом года трудовой доблести — «Все для Победы». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Эту идею предложил совет молодых педагогов. Хотелось создать что-то энергичное, вдохновляющее, особенно после насыщенного учебного года», — рассказала заместитель председателя областной профсоюзной организации работников образования Вера Алхимова.

В течение трех дней участники проходили туристическую полосу препятствий, соревновались в умении вязать узлы, ориентироваться на местности, готовили блюда на «туристской кухне» и исполняли песни военных лет.

Домодедовскую команду символично назвали «От винта!» — в честь главной ассоциации с округом.

Домодедовцы заняли второе место в общем зачете. Первое место разделили команды из Егорьевска и Рузы. Кроме того, профсоюзная организация Домодедова удостоена знака «Территория социального партнерства» за активную работу в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.