В Домодедове прошел первый координационный совет по молодежной политике

С целью вовлечения молодежи в жизнь округа в администрации Домодедово состоялся первый межведомственный координационный совет по вопросам молодежной политики. На встрече собрались члены совета, представители молодежных организаций и общественные деятели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В прошлом году был утвержден стандарт по реализациям молодежной политики. Это говорит о том, что сейчас в нашей стране начали активно уделять много внимания молодежи. Это очень важно», — сказала директор молодежного центра «Победа» Наталья Борисова.

Настоятель Никольского храма протоиерей Александр Трушин подчеркнул необходимость развития программ для молодежи и укрепления взаимодействия с общественными структурами.

«У нас с вами очень хорошее складывается сотрудничество. Например, с управлением образования Домодедово. С комитетом по работе с молодежью и культуре. Мы тут очень плотно работаем», — отметил он.

Глава округа Евгения Хрусталева акцентировала внимание на важности социальной поддержки молодежи с ограниченными возможностями здоровья и предложила на следующем заседании обсудить эту тему более подробно. «Мы планируем проведение такого же координационного совета по срезам уже по этим вопросам в третьем квартале. Всем спасибо огромное за работу. Надеюсь, что мы будем чаще встречаться. Будем это делать ежеквартально, нужно — будем делать и чаще», — заключила она.

Очередное заседание совета станет важным шагом в развитии молодежной политики округа и укреплении сотрудничества между различными секторами общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.