В Домодедове прошел патриотический телепроект «Имена Победы»

В третий раз телеканал «ТВ-Домодедово» провел патриотический проект «Имена Победы». Истории, рассказанные потомками героев, складываются в историю не только Домодедово, а и всей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

29 участников. 42 истории о подвигах. Рассказы о боевых дорогах, о работе на трудовом фронте смогли услышать зрители телеканала. Впервые участники третьего телепроекта «Имена победы» собрались вместе. Люди разного возраста и профессий, но у каждого есть история, которой хотелось поделиться — история военного пути своего отца, деда, прадеда.

«Я очень горжусь своим дедушкой. Очень жалко, что его сейчас уже с нами нет», — сказала участница телепроекта «Имена Победы» Мария Морозова.

Об этом сказал руководитель музея боевой авиации имени Виктора Талалихина, основателя патриотического движения «Юные талалихинцы», депутат г. о. Домодедово Юрий Проскурин.

«Вы все победители. Здорово, когда эта история, действительно, делается нашими руками, а не какими-то чужими. И я хотел бы вам, конечно, пожелать всего самого хорошего. И продолжать изучать историю своей семьи, историю своего города».

Автор телепроекта, главный редактор телеканала «ТВ-Домодедово» Наталья Ширнина поблагодарила каждого, кто откликнулся на призыв участвовать в «Именах Победы».

Большинство юных участников — учащиеся православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского. Но, как отметил директор учебного заведения Евгений Евдокимов, проект стал межрегиональным. В нем приняли участие жители новых регионов Российской Федерации: Донецкой народной республики и Запорожской области.

Каждый получил диплом, памятный подарок — флешкарту с символикой 80-летия Победы и творческий — песню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.