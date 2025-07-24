В Домодедове прошел окружной форум активистов движения «Волонтеры Подмосковья»

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В городском округе Домодедово состоялся второй окружной форум активистов регионального движения «Волонтёры Подмосковья», собравший около сотни неравнодушных участников из Подольска, Чехова, Серпухова и других муниципалитетов. На форуме обсуждали, как новые технологии, в частности искусственный интеллект, помогают делать добро, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В молодежном центре «Победа» участники совместно создавали песни с помощью нейросети.

«Главное, что мне хотелось донести до ребят, что искусственный интеллект — это не панацея, что надо всегда, когда работаешь с этим инструментом, соблюдать технику безопасности», — отметила тренер неформального образования Наталья Черных.

Форум также включал практическое занятие по созданию презентаций с использованием современных технологий.

«Я думаю, студентам, также взрослым людям на работе намного проще будет сделать презентацию, рассказать о чем-то новом. Это упрощает время», — сказала активистка движения «Волонтеры Подмосковья» Елизавета Бледных.

Участников ожидали интеллектуальные игры с различными заданиями, где команды старались разгадать мини-квесты и набрать максимальное количество баллов. Некоторые из локаций включали паззлы и экоспринт, а за выполнением заданий внимательно следили наставники.

Закончился форум подведением итогов, где чеховские активисты были признаны победителями, а домодедовцы также стали призерами.

Организаторы отметили, что проигравших на таком форуме нет, ведь такие встречи помогают совершенствовать навыки и находить новых друзей. Это — настоящая награда за добрые и важные дела.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.