В Домодедове прошел концерт ко Дню матери в молодежном центре «Победа»

В молодежном центре «Победа» в Домодедове состоялся праздничный концерт ко Дню матери, на котором чествовали многодетных мам и участниц конкурса «Женщина – герой 2025», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В молодежном центре «Победа» в Домодедове прошел концерт, посвященный Дню матери. На мероприятии собрались мамы, представители администрации и жители округа.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева выразила благодарность матерям и отметила особую роль многодетных женщин в воспитании детей. Среди участниц была Ирина Галахова, которая рассказала, что считает материнство настоящей профессией и большой ответственностью.

Вечер сопровождался музыкальными номерами и теплыми словами в адрес всех матерей. Протоиерей Максим Колесник напомнил о важности памяти о матерях и их влиянии на жизнь каждого человека.

В рамках праздника наградили многодетных мам и участниц конкурса «Женщина – герой 2025». Мероприятие прошло в атмосфере тепла, любви и благодарности.

