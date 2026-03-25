В Домодедове писательница Майя Лазаренская встретилась со школьниками

Встреча с детской писательницей Майей Лазаренской прошла 24 марта в школе №4 в Домодедове. Ученики обсудили ее детективы, задали вопросы и получили автографы. Мероприятие организовали при поддержке детской библиотеки №32, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось в актовом зале школы. По словам организаторов, ученики в течение месяца читали и обсуждали детективы Лазаренской, поэтому встреча вызвала большой интерес. Ее провели в рамках сотрудничества школы и детской библиотеки №32.

«Мы дружим с педагогами и часто взаимодействуем в рамках нашей работы», — отметила заведующая библиотекой Анна Фролова.

Писательница рассказала школьникам о своем детстве и пути к литературе. Она призналась, что увлеченность чтением иногда приводила к комичным ситуациям.

«У меня суп убегал куда-то на улицу гулять, котлеты уходили к соседям», — поделилась Майя Лазаренская.

Автор также объяснила, как создает детские детективы и какие идеи считает важными.

«Важно показать, что отрицательность не должна быть привлекательной», — подчеркнула она.

По ее словам, интерес к книгам помогает поддерживать интрига и недосказанность.

«Важно оставить интересные недосказанности, чтобы было желание взять и прочитать книгу», — добавила писательница.

В завершение встречи школьники смогли задать вопросы и получить автографы. Заместитель директора школы Оксана Хлебникова отметила, что живое общение с автором вдохновляет детей на собственное творчество.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.