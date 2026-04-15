В Домодедове обновили формат форума «Управдом»

Муниципальный форум «Управдом» в Домодедове 13 апреля впервые прошел в обновленном формате с личным приемом жителей после докладов служб и управляющих компаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Домодедово встречу разделили на две части. Сначала представители профильных организаций и управляющих компаний выступили с докладами, затем состоялся личный прием жителей в формате выездной администрации. Новый подход направлен на то, чтобы сделать взаимодействие между жителями, коммунальными службами и администрацией более оперативным и понятным.

Заместитель главы округа Александр Назаров отметил, что формат стал более практикоориентированным.

«Проводим управдом, здесь все управляющие компании, директора наших снабжающих организаций, старшие по домам, неравнодушные жители. В этом формате первый раз: сперва — управдом, доклады наших организаций, потом прием населения, как выездная администрация», — пояснил Назаров.

На форуме обсудили ключевые вопросы жилищно-коммунальной сферы. Директор Домодедовской теплосети Александр Качалов рассказал об изменениях в процедуре приемки многоквартирных домов и подчеркнул, что предприятие является единой теплоснабжающей организацией и участвует в контроле готовности объектов. Отдельно рассмотрели тему газовой безопасности.

«С первого марта 2026 года Мособлгаз стал производить техническое обслуживание квартир. Мы очень просим жителей предоставлять доступ к своей квартире. Прежде всего — это газовая безопасность», — отметила заместитель начальника Домодедовской РЭС Анастасия Хабарова.

После основной части жители задали вопросы напрямую представителям администрации и служб. Обращения касались благоустройства, содержания дворов и работы коммунальной инфраструктуры. В администрации подчеркнули, что подобные встречи продолжат проводить, ориентируясь на обратную связь и возможность оперативно решать вопросы на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.