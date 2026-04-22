В Домодедове начали ремонт 22 дворовых территорий

Ремонт дворовых территорий стартовал на этой неделе в городском округе Домодедово. В 2026 году планируют благоустроить 22 адреса, работы уже начались в микрорайоне Западный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие приступили к первому объекту в микрорайоне Западный на улице Рабочая у домов № 52 и 54. В ближайшие дни ремонт начнется еще по двум адресам: в селе Вельяминово у домов № 5, 6, 7 и 8, а также в селе Ильинское у домов № 3–7. В Ильинском дополнительно обновят детскую игровую площадку.

Полный перечень дворовых территорий, включенных в программу, опубликован на официальном сайте округа: https://www.domod.ru/city/info/news/plany_po_blagoustroystvu_v_g_o_domodedovo_na_2026_god/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

В рамках благоустройства отремонтируют проезды и въезды, обновят пешеходные дорожки, расширят парковочные места, заменят бордюры, установят новые лавочки и урны, проведут озеленение. Перечни работ по каждому адресу согласовывают с жителями. Водителей просят быть внимательными и по возможности не оставлять автомобили во дворах на время проведения ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.