В Домодедове к 9 Мая установят 147 световых консолей

Подготовка к 9 Мая, уборка территорий и ремонт жилых домов стали главными темами оперативного совещания в Домодедове. За неделю в округе провели масштабные работы по благоустройству и обсудили новые образовательные и спортивные достижения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании под руководством главы округа Евгении Хрусталевой подвели итоги недели. В обсуждении участвовали председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и советник главы, депутат Александр Пашков. Основное внимание уделили благоустройству, подготовке ко Дню Победы и вопросам ЖКХ.

В рамках «Месяца чистоты и порядка» в округе вымыли светофоры на Каширском шоссе, очистили дорожные знаки от рекламы и граффити, привели в порядок остановки и ограждения. В микрорайонах Южный, Востряково и Северный заменили поврежденные стекла и покрасили бордюры. Проведен ямочный ремонт дорог, убраны тротуары, обслужены сотни урн. По данным регионального оператора, за неделю вывезено более 37 тыс. кубометров отходов — на 10% больше, чем ранее. В ЖК «Прибрежный Парк» устанавливают знаки для регулирования парковки у контейнерных площадок.

К 9 Мая вдоль Каширского шоссе монтируют 147 световых консолей, обновляют светодиодные конструкции и праздничные перетяжки. Работы ведутся у парка «Елочки», общественных пространств и домов культуры, завершить их планируют до 24 апреля. С 20 апреля начнется установка флаговых конструкций в микрорайоне Южный и в ЖК «Домодедово Парк» и «Прибрежный Парк». Параллельно обустраивают уличное освещение на улицах Сергея Жиленко и Суворова.

В сфере ЖКХ завершается капитальный ремонт фасада дома на улице Восточной, в Барыбине готовятся к ремонту кровель. Также представители школ округа подписали соглашение о сотрудничестве между гимназией №5 и школой при Восточно-Китайском педагогическом университете. Кроме того, воспитаннице школы олимпийского резерва «Олимп» Ксении Масленниковой присвоено звание мастера спорта России по спортивной аэробике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.