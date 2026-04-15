В Домодедове более 300 детей участников СВО поедут в лагеря

В 2026 году в городском округе Домодедово для детей участников СВО организуют различные форматы летнего отдыха. Ребята смогут посещать пришкольные лагеря с дневным пребыванием, а также отправиться на выездные смены в Подмосковье и на Черноморское побережье. Всего в оздоровительную кампанию включат более 300 детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.