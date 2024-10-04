В Домодедове 20 октября пройдет этап детского фестиваля «Чемпионат победителей»

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20 октября на территории крытого манежа «Авангард» в Домодедове состоится заключительный этап II Всероссийского детского благотворительного футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Ветер добрых перемен».

Участниками фестиваля, который проходит при поддержке РФС и проекта«Спорт — норма жизни» АНО «Национальные Приоритеты», являются воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и семей участников СВО.

Почетными гостями «Чемпионата Победителей» в Домодедове будут легенды отечественного футбола, такие как Олег Романцев, Евгений Алдонин, Александр Мостовой, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Георгий Джикия, Дмитрий Сычев и другие.

Старт фестивалю был дан в ноябре 2023 года. На данный момент благотворительный футбольный праздник уже прошел в Саранске, Омске, Тамбове, Туле, Воронеже, Костроме, Смоленске, Ярославле и Владимире.

Мероприятия посетили многие легенды отечественного футбола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.