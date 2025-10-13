В Долгопрудном завершается ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий

На сегодняшний день по 13 адресам из 14 работы завершены на 100%:

Лихачевское шоссе, д. 13, к. 2;

Лихачевское шоссе, д. 10, к. 1;

Пр-т Пацаева, д. 1, д. 3, д. 5;

Театральная, д. 12а;

Московское шоссе, д. 55, к. 2;

Лихачевское шоссе, д. 20, д. 20, к. 1;

Лихачевское шоссе д. 10;

Лихачевское шоссе д. 12;

ул. Молодежная, д. 2;

Лихачевское шоссе, д. 7;

ул. Дирижабельная, д. 15а;

ул. Дирижабельная, д. 15б;

Лихачевское шоссе, д. 6, к. 4.

Здесь проведены работы по восстановлению разрушенных участков, а также полный ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов, ремонт покрытия парковочного пространства, обустройство дополнительного парковочного пространства.

Работы еще продолжаются на Лихачевском шоссе д. 14. Здесь идет полный ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда. Завершить его планируется до конца октября (в зависимости от погодных условий).

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.