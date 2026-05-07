В Долгопрудном высадят более 45 тысяч цветов в 2026 году

Высадка 3518 весенних цветов началась в Долгопрудном. К 9 Мая клумбы оформят в сквере Долгова и у памятников Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городе уже высаживают виолы, петунии и бархатцы. Цветы украсили клумбы и подвесные конструкции на площади у «Полета» на Дирижабельной улице. После 20 мая летники появятся в кашпо на проспекте Пацаева.

Всего весной на городских территориях высадят 3518 растений. Летом в Долгопрудном планируют оформить еще более 41 тысячи цветов, что станет самым масштабным этапом сезонного озеленения.

Уход за клумбами в течение всего сезона будут обеспечивать сотрудники МБУ «Благоустройство». Городские службы просят жителей бережно относиться к цветникам и не повреждать растения, чтобы они радовали горожан до осени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.