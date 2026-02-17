В Долгопрудном выбрали победителей молодежного чемпионата «Профессионалы»

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» прошел на базе «Физтех-колледжа» в Долгопрудном. В этом году одной из площадок вновь стал местный колледж, где 18 студентов, а также учащиеся колледжа «Коломна», «Физтех-лицея» имени П.Л. Капицы и школы № 7 прошли отборочные испытания и участвовали в конкурсных заданиях на протяжении двух недель.

Участники демонстрировали навыки в пяти компетенциях: «Машинное обучение и большие данные», «Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта», «Агроботы», «Проектирование и изготовление протезов и ортезов», «Организатор онлайн-мероприятий». Чемпионат проводится при поддержке ведущих российских компаний и способствует развитию профессиональных навыков молодежи.

Победителями в Долгопрудном стали студенты «Физтех-колледжа» Александр Чернышев, Арсений Зорькин, Владимир Ермаков, Дарья Русакова и Ксения Баранова. В категории «Юниоры» лучшими признаны Илья Борисов («Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы) и Матвей Сальников (школа № 7). Призеры готовятся к участию в финале чемпионата «Профессионалы».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.