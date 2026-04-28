В Долгопрудном утвердили план ко Дню Победы и подвели итоги субботника

Оперативное совещание прошло в Долгопрудном под руководством главы округа Олега Сотника. Участники обсудили подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы в ВОВ и результаты общеобластного субботника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы округа по экономике Людмила Иванова представила план праздничных мероприятий. В него вошли традиционные акции и новые события, в том числе эстафета по улицам города с участием студентов МФТИ, Физтех-колледжа и старшеклассников, а также концерт артистов ДК «Вперед» для пассажиров МЦД.

В преддверии 9 Мая в Долгопрудном пройдут марафон «Наследники Победы» в образовательных учреждениях, творческие программы, концерты городских и приглашенных исполнителей, памятные акции и возложения цветов. Полная программа опубликована на сайте администрации по ссылке: https://clck.ru/3TKzX8.

Первый заместитель главы округа Павел Нуштаев сообщил, что в ходе общеобластного субботника в порядок привели более 88 тыс. кв. м придомовых территорий, 369 тыс. кв. м пришкольных участков и 324 тыс. кв. м общественных пространств. Участники собрали 260 куб. м мусора.

Олег Сотник отметил, что значительный объем работ заслуживает благодарности, однако такие показатели отражают отношение части жителей к городу. Он поручил в праздничный период провести совместные с ОВД рейды для обеспечения безопасности и порядка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.