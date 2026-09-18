В Долгопрудном стартовало голосование на выборах в парламенты

Жители Долгопрудного начали голосовать на выборах в федеральный и областной парламенты 18 сентября, в числе первых бюллетени заполнил врио главы округа Сергей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Голосование на выборах в федеральный и областной парламенты началось в Долгопрудном. На избирательном участке № 342 в ДК «Вперед» жители голосуют с утра. Одним из первых свой выбор сделал временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Иванов.

«Приглашаю всех проявить гражданскую сознательность и инициативу и проголосовать за тех кандидатов, которых вы считаете достойными представлять ваши интересы в федеральном и областном парламенте. Сделать это можно как дистанционно, так и лично, придя на избирательные участки», — сказал он.

Сведения о кандидатах размещены на информационных стендах на участках. Избирателям предстоит заполнить четыре бюллетеня: за партию и кандидата в Госдуму, а также за партию и кандидата в Мособлдуму.

В Долгопрудном работают 44 избирательных участка. Они открыты 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.