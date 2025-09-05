В Долгопрудном проводится конкурс по благоустройству ко Дню города
Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.
5 сентября в Долгопрудном начался прием заявок на ежегодный конкурс по благоустройству, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Он проводится по следующим номинациям:
«Лучший двор»;
«Лучшее частное домовладение»;
«Лучшая прилегающая территория к организации, учреждению»;
«Лучший цветник»;
«Лучший балкон».
Допускается участие только в одной номинации.
Общий призовой фонд конкурса — 605 000 рублей.
Участниками конкурса могут стать как совершеннолетние граждане, проживающие на территории Долгопрудного, так и органы территориального общественного самоуправления, и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории округа.
Заявку на конкурс можно подать до 11 сентября (включительно) в электронном виде, направив ее по адресу: orgotdel313@yandex.ru.
С правилами оформления заявки и подробностями проведения конкурса можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/3P3gah.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.
«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.