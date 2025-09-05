сегодня в 13:13

В Долгопрудном проводится конкурс по благоустройству ко Дню города

5 сентября в Долгопрудном начался прием заявок на ежегодный конкурс по благоустройству, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он проводится по следующим номинациям:

«Лучший двор»;

«Лучшее частное домовладение»;

«Лучшая прилегающая территория к организации, учреждению»;

«Лучший цветник»;

«Лучший балкон».

Допускается участие только в одной номинации.

Общий призовой фонд конкурса — 605 000 рублей.

Участниками конкурса могут стать как совершеннолетние граждане, проживающие на территории Долгопрудного, так и органы территориального общественного самоуправления, и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории округа.

Заявку на конкурс можно подать до 11 сентября (включительно) в электронном виде, направив ее по адресу: orgotdel313@yandex.ru.

С правилами оформления заявки и подробностями проведения конкурса можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/3P3gah.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.