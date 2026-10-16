Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном проведут выездную администрацию в Хлебниково

Встреча жителей с руководством Долгопрудного в формате выездной администрации пройдет 22 октября в 18:00 в школе №6 имени Н. Ф. Гастелло в микрорайоне Хлебниково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная администрация пройдет в школе №6 имени Н. Ф. Гастелло по адресу: микрорайон Хлебниково, улица Ленинградская, дом 10а. Начало встречи 22 октября — в 18:00.

В ней примут участие временно исполняющий полномочия главы округа Руслан Смашнев, представители администрации и профильные специалисты, в том числе из сферы здравоохранения.

Жители смогут задать вопросы, получить разъяснения и предложить инициативы для улучшения качества жизни в Долгопрудном. Предварительная регистрация не требуется.

Встречи в формате выездной администрации позволяют жителям в одном месте обсудить проблемы с руководством города, его заместителями и профильными специалистами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.