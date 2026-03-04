В Долгопрудном открыли Парту героя в честь выпускника школы № 6 Ивана Дворянкова

4 марта в школе № 6 состоялось открытие Парты героя. Так школа чтит память своего выпускника, погибшего бойца СВО Ивана Дворянкова. В январе 2026-го ему исполнилось бы 53 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В школе его помнят как жизнерадостного и доброго мальчика. Иван любил спорт, занимался лыжными гонками. Получил профессию водителя. Отслужив в армии, вернулся в родной город, завел семью.

В 2023 году Иван вновь встал в ряды защитников Родины, добровольно отправившись на СВО. Служил в танковых войсках, был награжден медалями «Участнику специальной военной операции», «За укрепление боевого содружества», «За боевые заслуги» и «За отвагу».

11 февраля 2025 года погиб, выполняя боевую задачу в Сватовском районе ЛНР. Награжден Орденом мужества посмертно.

В память об Иване Дворянкове в школьном зале собрались ветераны СВО, родные героя, представители администрации Долгопрудного, муниципальные депутаты, руководство школы, педагоги и учащиеся. Глава Долгопрудного Олег Сотник обратился к ним с призывом вечно помнить о тех, кто плечом к плечу встал на защиту Родины.

«Это лучшие люди нашей страны, — подчеркнул он. — Наша задача — равняться на них, стремиться так же любить свою страну и ее граждан, чтобы не пожалеть за них собственной жизни».

Олег Сотник поблагодарил родных Ивана Дворянкова за то, что смогли воспитать настоящего патриота, человека, о котором с любовью и уважением отзываются все, кто его знал.

В честь героя прозвучали стихи и песни, подготовленные школьниками. Воспоминаниями о нем поделились мать Людмила Васильевна и классный руководитель Людмила Александровна Юрманова.

Участники мероприятия возложили цветы к Парте героя, с которой смотрело на мир его улыбающееся лицо. Пусть же Иван Дворянков, чью память увековечивает эта парта, станет для учащихся образцом достойной жизни и славного служения Родине.

