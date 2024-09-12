В ДНР два бойца нацполка «Азов»* приговорены к 27 годам колонии каждый

Верховный суд ДНР вынес приговор двум военнослужащим украинского нацполка «Азов»*, в результате действий которых погибли мирные граждане в Мариуполе, сообщает Информационный центр СК РФ .

По данным следствия, Евгений Назаровский (позывной Каен) и Михаил Суханюк (позывной Думкан) проходили военную службу по контракту в должности «номер расчета миномета» в нацполке «Азов»*.

4 марта 2022 года командир минометной батареи майор Арсен Дмытрык приказал им произвести обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры микрорайона Восточный города Мариуполя. Незаконный приказ был отдан в целях устрашения гражданского населения.

Назаровский и Суханюк выстрелили не менее 10 раз из миномета 2М12 «Сани» калибром 120 мм. В результате две женщины 1960 и 1968 годов рождения на улицах 9 Мая и Киевская в Мариуполе получили смертельные ранения.

В ходе предварительного следствия мужчины признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд назначил Назаровскому и Суханюку наказание в виде 27 лет лишения свободы каждому соответственно. Отбывать наказание они должны будут в колонии строгого режима.

Ранее суд признал Арсена Дмытрыка виновным и заочно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

* Террористическая организация, запрещенная в России.