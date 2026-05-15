В Дмитровском округе вручили благодарности семье бойца СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе округа передать благодарности от командования части, где служит боец. Письма получили супруга Инна и мама военнослужащего Татьяна Дмитриевна.

«Командир части, где служит ваш муж, попросил нашего губернатора Андрея Воробьева вручить вам и маме Игоря благодарственные письма за его ответственное отношение к службе, за то, что он надежный товарищ и прекрасный человек. Первый раз в моей жизни командир части написал благодарность за бойца губернатору. Пожелание одно: чтобы он поскорее вернулся домой вместе с другими ребятами живым и с победой», — сказал Михаил Шувалов.

Инна поблагодарила за поддержку и отметила, что семья ждет мужа в отпуск. Она рассказала, что семью курирует заместитель главы округа Юрий Головков, который накануне 9 Мая поздравил ее и маму бойца с Днем Победы.

«Муж, как только началась СВО, сразу решил пойти туда. Он у нас очень замечательный, отзывчивый, руки у него просто золотые!» — рассказала Инна.

До ухода добровольцем в марте прошлого года Игорь работал на МЖБК. Сейчас он служит в подразделении радиоэлектронной борьбы и недавно получил звание младшего сержанта. Глава округа подчеркнул, что семья может обращаться к нему напрямую при необходимости помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.