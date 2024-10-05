В Дмитровском округе семью участника СВО обеспечили дровами

Дмитровский городской округ продолжает оказывать поддержку нашим землякам, участвующим в специальной военной операции, и их семьям, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Местное отделение партии «Единая Россия» в Дмитровском округе активно занимается обеспечением наших воинов, выполняя все их запросы. А неравнодушные жители округа собирают для бойцов все необходимое, осознавая, как важны эти посылки. Ведь они помогают воинам почувствовать, что у них есть надежный тыл, в них верят и ждут их возвращения с победой.

Кроме того, не остаются без внимания и семьи наших бойцов. Они получают всестороннюю помощь и поддержку.

В качестве примера можно привести Сергея из деревни Дуброво, который с 2022 года участвует в специальной военной операции. В том же году его семья обратилась за помощью в муниципальное учреждение «Синьковское благоустройство». И, конечно, помощь была оказана.

Недавно супруга бойца попросила помочь с доставкой дров для отопления их частного дома. Сотрудники муниципального учреждения сразу же откликнулись на эту просьбу и отправили машину дров к дому Сергея, а также помогли разгрузить их.

Жена бойца от имени всей семьи выразила огромную благодарность за оказанную помощь и отзывчивость, сказав, что она очень признательна.

«Жители Дмитровского округа всегда готовы прийти на помощь как участникам СВО, так и их семьям. Неравнодушные дмитровчане не остаются в стороне, понимая важность своевременного оказания поддержки. Ведь только вместе мы сможем одолеть врага и обязательно победим!»— прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы – например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», - пояснил глава региона.