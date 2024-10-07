В Дмитровском округе производят свыше 6,5 млн баночек детского питания за год

В д. Аладьино Дмитровского округа более 8 лет работает предприятие ООО «Открытая дистрибьюторская компания». Компания изготавливает натуральное детское питание под брендами «Егор Иваныч» и Habibi. В год компания производит более 6,5 миллиона баночек или 650 тонн продукции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В линейке производителя представлены фруктовые пюре из яблок, груш, персиков и слив, овощные — цветная капуста, брокколи, морковь, тыква, мясные — кролик, индейка, говядина, цыпленок, а также уникальные рыбные вкусы — пюре из трески и лосося. Продукция, используемая для приготовления детского питания на 96% состоит из российского сырья и делается по установленным ГОСТам.

Вторая торговая марка Habibi — это халяльное детское питание. Уникальный продукт, который в странах СНГ выпускает только «Открытая дистрибьюторская компания».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что на предприятии используется современное технологичное оборудование, а производимая продукция не содержит искусственных красителей, добавок и консервантов, что крайне важно для производства данного вида продукции, потребителями которой являются дети раннего возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.