В Дмитровском округе построят спортплощадку по просьбе юных жителей

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов во время обхода поселка Деденево 20 октября пообещал юным жительницам установить карусель и запланировать строительство спортивной площадки на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Шувалов вместе с заместителями и жителями осмотрел поселок Деденево. Юные участницы обхода Наташа и Настя попросили установить карусель возле дома № 11а на Московском шоссе и построить большую спортивную площадку.

«Обязательно сделаем. Карусель установим в течение двух недель, а строительство спортплощадки запланируем на следующий год», — пообещал Михаил Шувалов.

Жители домов на Московском шоссе и Заводской улице пожаловались на периодический запах канализации возле зданий и в подъездах. Глава поручил «Дмитровскому водоканалу» обследовать коллекторы и выпуски канализации, установить и устранить причину.

В ответ на претензии к обслуживанию домов Шувалов сообщил, что деятельность УК «Варта» прекращена, а ее дома переданы муниципальной управляющей компании. Сейчас ведется работа еще с одной недобросовестной УК. Глава предупредил, что управляющая компания жителей также рискует лишиться лицензии, если не исправит нарушения, и напомнил о праве сменить ее решением общего собрания собственников.

МКУ «ЖКХ и благоустройство» и УК «Трудовик» поручили тщательнее убрать территорию, тротуары и проезды, провести опиловку деревьев и кустарника.

Галина Евгеньевна, проработавшая более 40 лет в Деденевской школе, попросила завершить ремонт подъезда дома № 3 на Заводской улице: ранее его выполнили только до второго этажа. Шувалов осмотрел подъезд и поручил заместителю Игорю Крулю включить дом в план ремонта подъездов на 2027 год.

Жители поблагодарили главу за встречу. Все замечания и просьбы запротоколировали и взяли в работу. Шувалов отметил, что совместные обходы помогают выявлять местные проблемы, и подтвердил продолжение программы комплексного благоустройства дворов, начатой по инициативе губернатора Подмосковья.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.