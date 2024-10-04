В Дмитровском округе очистили 12 прудов с начала года

Работы по очистке водоемов продолжаются в Дмитровском округе. За летний сезон специалисты провели уборку берегового сухостоя и разросшегося камыша, собрали мусор со дна, удалили ряску и тину, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Продолжаем приводить в порядок наши пруды и озера. За прошедшие 5 лет мы привели в порядок 115 прудов. Для благоустройства в первую очередь выбираем те места, которые особенно дороги жителям. Например, в этом году преобразился пруд в поселке Деденево. Для многих поколений местных жителей здесь всегда было место для отдыха и рыбалки. Водоему уже около 260 лет, он описан в книге местного краеведа Людмилы Меркуловой», — сказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный

Также в текущем году в рамках программы по очистке водных объектов за счет средств местного бюджета были выполнены работы по санитарной очистке 9 прудов и приведению в удовлетворительное состояние их береговых зон общей площадью 3,5 га.

До конца октября планируется выполнить санитарную очистку еще на 2 прудах общей площадью 0,5 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.