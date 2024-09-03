В Дмитровском округе боец СВО стал участником школьной линейки ко Дню знаний

Во всех школах Дмитровского округа прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. В Яхромской школе № 1 на линейке присутствовали боец специальной военной операции, бывший учитель физкультуры Яхромской школы № 1 Денис Соколов и депутат фракции «Единая Россия» Александра Нечай, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Гости поздравили школьников и их педагогов, сказав в их адрес много теплых добрых слов.

«Дорогие ребята, поздравляю вас с Днём знаний! Желаю, чтобы каждый ваш день был ярким, плодотворным и наполнялся только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением! Помните, что знания — это ваша сила, ваша броня в жизни. Они помогут вам справиться с любыми трудностями и достичь поставленных целей», — сказал боец СВО с позывным «Физрук».

Александра Нечай также поздравила яхромских школьников. Она напутствовала детей добрыми искренними словами: «Сегодня не просто начало нового учебного года, но и день, когда каждый из вас открывает двери в мир новых возможностей и знаний. Полученные знания — это самое ценное богатство, которое мы можем обрести. Дорогие ребята, желаю вам не бояться трудностей, верить в свои силы, стараться хорошо учиться и активно принимать участие в интересной школьной жизни. Помните, знания — это самое ценное богатство».

Торжественная линейка завершилась яркими творческими выступлениями, подготовленными учащимися школы. Они продемонстрировали свои таланты в хореографии, радуя зрителей и создавая праздничное настроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.