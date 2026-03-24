В Дмитровском округе 28 и 29 марта пройдут мероприятия в парке

Культурная программа для жителей и гостей пройдет 28 и 29 марта в парке «Сосновый бор» в Дмитрове. Посетителей ждут театральные импровизации, семейный праздник и интеллектуальный квиз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 28 марта, в 15:00 Дмитровский драматический театр проведет мероприятие «Театр под открытым небом». Сначала состоится тренинг по актерскому мастерству для всех желающих, а в 15:30 зрителям представят импровизированный спектакль «Мартовский переполох».

В воскресенье, 29 марта, в 15:00 в парке пройдет семейная праздничная программа «Этот день весной согреет». Ее подготовили сотрудники Центрального дворца культуры «Созвездие» (филиал Горшково) и филиала Орево. Также для гостей организуют интеллектуальный квиз «Угадай кто?».

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что все мероприятия будут бесплатными и открытыми для жителей.

«Весна — это время, когда особенно хочется собираться с близкими на свежем воздухе. В парке «Сосновый бор» для вас выступят профессиональные коллективы. Участие во всех мероприятиях бесплатное, поэтому каждый может присоединиться к празднику», — сказал Шувалов.

Актуальная афиша и возможные изменения программы публикуются в официальных социальных сетях парков и культурных учреждений округа. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.