В Дмитрове в этом году начнется строительство нового моста

В этом году стартует масштабная реконструкция автомобильной дороги Спиридово — «А-104 „Москва — Дмитров — Дубна“ — Дмитров — МБК (с реконструкцией мостового перехода через канал им. Москвы) и автомобильной дороги по ул. Профессиональная, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин провёл техническое совещание с представителями филиала АО «ДиМ» Мостоотряд-90, который является основным подрядчиком строительства нового моста через канал имени Москвы и эстакады через железнодорожный переезд.

В ходе совещания начальник технического отдела Мостоотряда-90 Дмитрий Чугунов представил план строительства, который будет осуществляться в три этапа.

На первом этапе будет проведена реконструкция Ново-Рогачёвской улицы и строительство первой очереди моста через канал имени Москвы. Также появится новый проезд вдоль железной дороги. На это уйдёт 23 месяца. Строительство нового моста будет осуществляться с ограничением движения по существующему мосту (реверсивное движение).

На втором этапе в течение одного года существующий Рогачёвский мост через канал имени Москвы демонтируют.

На третьем — построят новый путепровод через Савёловское направление, лестничные сходы с лифтами для маломобильных горожан, а также реконструируют Профессиональную улицу — это займёт ещё два года.

Представители Мостоотряда-90 обсудили с главой округа Иваном Курданиным сроки выполнения каждого этапа строительства этих сложных мостовых объектов. Было отмечено, что новый мост будет возводиться одновременно с двух сторон, что позволит значительно ускорить процесс.

Начало строительства запланировано по графику — апрель 2025 года, окончание — ноябрь 2029 г., но основные работы планируется завершить в 4 квартале 2027 года.

«В этом году мы приступим к реализации важнейшего проекта — строительству моста и развязки на Рогачёвском перекрёстке с надземным путепроводом. В ходе работ могут возникнуть определенные неудобства, прошу жителей проявить терпение — это временные трудности на пути к значительному улучшению транспортной доступности района. После завершения строительства мы получим не только современный мост через канал имени Москвы, но и эффективный путепровод на Рогачёвском шоссе, который кардинально изменит ситуацию с движением в этом месте», — сказал Иван Курданин, глава Дмитровского муниципального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.