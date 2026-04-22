В Дмитрове школьникам показали работу инспекторов министерства

Активисты Движения Первых из Дмитрова посетили профориентационную экскурсию в территориальном отделе №8 министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Подмосковья. Мероприятие прошло с 20 по 26 апреля в рамках Всероссийской профориентационной недели проекта «Больше, чем работа», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инспекторы территориального отдела №8 организовали для школьников экскурсию и рассказали о своей повседневной работе. Ребята узнали, какие задачи решают сотрудники ведомства, как выстроены внутренние процессы и каким образом принимаются решения, влияющие на комфорт и безопасность жителей города и округа.

Экскурсию провел заместитель начальника отдела №8 Кирилл Чурилин. Он познакомил участников с особенностями службы, рассказал о своем профессиональном пути и ответил на вопросы активистов.

В ведомстве отметили, что такие встречи помогают подросткам осознанно выбирать будущую профессию. Школьники получают представление о востребованных специальностях и навыках, которые необходимо развивать уже сегодня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.