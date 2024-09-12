В Дмитрове пресекли незаконную транспортировку отходов

12 сентября в Дмитровском округе министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с Минэкологии Подмосковья, а также министерством внутренних дел Российской Федерации и ГУРБ Московской области провели совместный рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверено 20 единиц техники, у 2 из которых отсутствовали необходимые для перевозки документы.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях.

Транспортные средства, использовавшиеся для незаконного перемещения строительного мусора, помещены на специализированную стоянку.

Предотвращен сброс строительного мусора объемом 60 кубометров.

Министерство по содержанию территорий Московской области продолжает работу по обеспечению экологической безопасности и пресечению незаконной деятельности в сфере обращения с отходами.

Ранее в Истре был предотвращен сброс отходов объемом 60 кубических метров, а в Павловском Посаде — 30. В рамках проведения мероприятия было проверено 17 единиц техники, у 3 из которых выявлены нарушения — отсутствие необходимых для перевозки документов. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, а транспортные средства, с помощью которых осуществлялось несанкционированное перемещение строительных отходов, были задержаны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.