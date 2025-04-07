В Дмитрове определили лидеров сезона по итогам третьего этапа Ха-Ха Лиги КВН

В филиале « На Большевистской» ЦДК «Созвездие» прошел третий этап Ха-Ха Лиги КВН — пять ярких команд устроили для зрителей праздник юмора и искрометных шуток. Об этом сообщила пресс-служба Дмитровского муниципального округа.

На сцене в комедийном поединке сражались: «Пацаны» (Подмосковный политехнический колледж), «Рецепт Безе», «ДиваноДамы», «Улица Маркова», созданная в рамках акции «Лето добрых дел», и юная команда из Лицея № 4.

Каждая команда зажгла зал своими выступлениями, а зрители не скупились на смех и аплодисменты, поддерживая участников на протяжении всей игры.

После напряженной борьбы лидерами этапа стали команды «Пацаны» и «Рецепт Безе», набравшие по 14,6 балла.

Общий зачёт после трех игр: «Пацаны» — 34,6 балла, «ДиваноДамы» — 32,8 балла, «Улица Маркова» — 32,6 балла, «Рецепт Безе» — 31,6 балла, Сборная лицея № 4 — 30,68 балла.

«Команды подарили зрителям искренние эмоции, зажигательные шутки и доказали, что в Дмитровском округе растет поколение ярких, талантливых и находчивых ребят. Отдельное спасибо волонтерам Подмосковья за помощь в организации мероприятия», — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Вечер завершился волнительным моментом: команда «ДиваноДамы» объявила о завершении своего пути в КВН. Участников поблагодарили за годы выступлений, вручили памятные подарки и проводили бурной овацией– так публика выразила свою любовь и признательность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.