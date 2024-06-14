В Дмитрове определили победителей военно-патриотической игры «Пока мы едины – мы непобедимы!»

В преддверии Дня России в Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке состоялась церемония подведения итогов военно-патриотической игры, состоявшей из 5 конкурсных этапов: смотр строя и песни, «Зарница», бал школьников, викторина на знание истории нашего отечества и спартакиада призывной и допризывной молодежи. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского круга.

В течение учебного года в ней приняли участие более 7 тыс. школьников из 25 школ Дмитровского округа.

Участников мероприятия приветствовали начальник Управления образования Татьяна Малинникова, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко и руководитель Дмитровского отделения всероссийской организации «Боевое братство» Владимир Кузовлев. Они поздравили ребят с наступающим Днем России, вручили дипломы и грамоты всем участникам соревнований.

По сумме набранных баллов победителем 2023-2024 учебного года стала команда Синьковской школы №1, 2-е место заняла команда Лицея №4 г. Дмитрова, завершила тройку лидеров команда Дмитровской школы №10.

Также в ходе мероприятия Владимир Кузовлев и волонтер Михаил Васюков передали тепловизор дмитровчанину Александру, который уезжает в зону специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.