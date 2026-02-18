В ДК поселка Вербилки в Талдоме прошла встреча выездная администрация

В Доме культуры поселка Вербилки Талдомского округа глава Юрий Крупенин 17 февраля провел встречу с местными жителями совместно с представителями всех ключевых структур управления. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с Главой Талдомского округа Юрием Крупененым на вопросы жителей отвечали представители всех ключевых служб и ведомств: прокурор Талдомского округа Александр Фленов, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, а также профильные заместители, депутаты фракции «Единая Россия», руководители сфер здравоохранения и отраслевых подразделений.

Встреча проходила в атмосфере конструктивного диалога, участники которой смогли поднять широкий спектр важных вопросов местной жизни.

Жители обращались с проблемами оформления земельных участков и передачи недвижимости, получая квалифицированные советы и рекомендации. Такие консультации помогли людям разобраться в правовых аспектах владения имуществом и урегулировать возникшие споры.

Благодаря инициативе правительства области, программа газификации активно реализуется в регионе, обеспечивая комфортные условия проживания. Однако некоторые граждане столкнулись с некоторыми проблемами, затрудняющими своевременное подключение.

Также широко была обсуждена проблема состояния дорожного покрытия. Жители выразили обеспокоенность неудовлетворительным качеством дорог, особенно в отдаленных районах. Глава округа подтвердил важность дорожной инфраструктуры и отметил, что соответствующие службы ведут постоянный мониторинг ситуации и принимают меры по улучшению качества дорожного полотна.

Отдельно внимание было уделено вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства. Люди жаловались на перебои с водоснабжением, недостаточную частоту вывоза мусора и плохое состояние подъездов многоквартирных домов. Заместители главы дали четкое понимание механизмов реагирования и подчеркнули необходимость совместной работы жителей и управляющих компаний для улучшения уровня обслуживания.

Итогом встречи стала организация системы контроля над выполнением обязательств перед гражданами. Ответственным ведомствам поручено провести дополнительные исследования по каждому значимому запросу и обеспечить выполнение решений в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.