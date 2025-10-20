В деревне Сераксеево в Серпухове открыли воскресную школы при храме «Умягчение злых сердец»

При храме «Умягчение злых сердец» в деревне Сераксеево городского округа Серпухов прошло торжественное открытие воскресной школы. В мероприятии приняли участие Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, Благочинный округа, иерей Дионисий Коськин, представители духовенства, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а также заместитель главы Городского округа Мария Барышева. Присутствие столь высоких и уважаемых гостей подчеркнуло важность и значимость события для всего округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Открытие воскресной школы стало важным и долгожданным событием, которое по праву можно назвать значимым вкладом в духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения. Это позволит не только укрепить традиционные ценности, но и сформировать у молодежи глубокое понимание смысла веры, морали и ответственности перед обществом. Воскресная школа станет опорой для многих семей и местом, где духовность и знания гармонично сочетаются, создавая прочную основу для будущего развития нашего муниципального образования.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», несмотря на свой молодой возраст, заслуженно считается духовным центром региона и местом притяжения верующих разных возрастов и социальных слоев. За время своего существования он неоднократно принимал у себя чудотворный образ Божией Матери «Умягчение злых сердец», что придает святыне особое значение и значение для всех прихожан. Сегодня при храме создан единый духовно-просветительский комплекс, который объединяет различные направления работы с верующими и способствует укреплению духовных традиций.

Занятия в воскресной школе проходят по воскресеньям после окончания Богослужения. Записаться в школу можно через священника храма — иерея Александра Малинкина.

Обязательным условием для поступления является наличие крещения, а также принадлежность к православной вере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.