В деревне Наро-Фоминска состоится акция по очистке мусора

23 мая в деревне Шустиково Наро-Фомиснка на пруду реки Крапивенка состоится акция по очистке от мусора. На территории Московской области стартует Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»), которая является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пруд на речке Крапивенка попал в губернаторскую программу «100 прудов и озер». В рамках программы специалисты очистят гладь воды от крупногабаритного мусора и растительности, бревен и иловых отложений, проведут обрезку деревьев. Что-то расчистят вручную, где-то поработает техника, также здесь окосят прибрежные заросли рогоза и камыша, поднимут со дна строительный и бытовой мусор, ликвидируют аварийные деревья.

Мероприятие начнется в 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.