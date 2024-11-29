В деревне Мизиново прошел капитальный ремонт участков тепловых сетей

Общая протяженность составляет 1 640 м.

Работы выполнены на следующих участках:

- от котельной до ЦТП;

- от № 1 до № 18 дома улицы Набережной;

- от ТК № 1 до № 58 дома улицы Набережной.

Выполнение работ позволило обеспечить надёжным теплоснабжением 44 многоквартирных дома, это более 1 000 жителей деревни Мизиново и 4 социально-значимых объекта — детский сад, школу, Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

На производство работ администрацией городского округа Лосино-Петровский был заключён муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТВЭЛ».

Работы выполнены в рамках Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.



«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.

11.11.24