В деревне Беляниново городского округа Мытищи продолжается снос незаконных построек

Там 9 декабря продолжилась расчистка земельных участков, на которых выявлены нарушения законодательства.

Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения, где незаконно размещались автосервисы, склады морских контейнеров, производство бетонных изделий и сортировка мусора.

Для приведения участков в порядок задействуется тяжелая техника: тракторы, краны, ломовозы и погрузчики. Муниципальные службы проводят работы на участках с самозахватом.

На сегодняшний день часть собственников уже приступила к добровольному демонтажу и уборке своих территорий. На землях тех, кто откажется устранять нарушения самостоятельно, работы будут выполнены силами муниципалитета с последующим возмещением затрат в установленном порядке.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что все работы ведутся строго в рамках закона и при активном участии надзорных ведомств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.