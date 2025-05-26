В День Волги Сбер провел экологическую акцию в Дубне

Активисты благоустроили береговую линию Волги и городской пляж. В экологической акции по очистке и озеленению берегов реки приняли участие более 100 человек.

«Пятый год подряд вместе с клиентами и партнерами банка мы проводим День Волги в Дубне. Для нас это не просто добрая традиция, это способ объединить людей, неравнодушных к экологии и ответственному потреблению. Забота об окружающей среде — важная составляющая устойчивого развития, которому Сбер уделяет приоритетное внимание. Волга — символ и источник жизни для миллионов людей, и мы считаем своим долгом беречь ее чистоту и поддерживать экологическое равновесие. Такие акции помогают не только улучшить состояние природы, но и формируют ответственное отношение к ней у будущих поколений», — уточнил управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Амиран Левитский.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров добавил, что Дубна — единственный город в Московской области, который стоит на Волге.

«Мы гордимся таким соседством. Не случайно, одно из любимых мест отдыха как горожан, так и гостей города — наша набережная. Поэтому мы всегда рады поддержать инициативы, связанные с охраной нашей великой и могучей реки. Сейчас в Дубне реализуется федеральный проект „Оздоровление Волги“ нацпроекта „Экология“. Речь идет о реконструкции очистных сооружений. В результате работ мы рассчитаем, что мощность комплекса увеличится до 50 тыс. Но важно не только проводить глобальные проекты, но и формировать бережное отношение к природе у нашего подрастающего поколения, поэтому ежегодно мы встречаемся на берегу реки в рамках празднования Дня Волги и проводим эко-субботники. У нас очень красивый, зеленый город, со всех сторон окруженный водой. И наша общая задача сохранить и передать его будущим поколениям таким же прекрасным», — сказал он.

Узнать больше об экологических акциях Сбера и зарегистрироваться на участие в них можно на платформе по полезным привычкам и волонтерству «Сберегаем вместе».