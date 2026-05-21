В День полярника РГО открыло мемориальный кабинет Артура Чилингарова

Более полувека жизнь этого легендарного исследователя Арктики и Антарктики была связана с Русским географическим обществом. Именно он инициировал учреждение Всероссийского дня полярника, который отмечается 21 мая, — праздника, приуроченного ко дню начала работы экспедиции полярной дрейфующей станции «Северный полюс — 1» в 1937 году.

Артур Николаевич Чилингаров был личностью планетарного масштаба. Ученый-океанолог, член-корреспондент РАН, первый Вице-президент РГО, он стал одним из самых выдающихся полярных исследователей современности не только нашей страны, но и всего мира. За свои исследования Арктики и Антарктики Артур Чилингаров удостоен Большой золотой медали Русского географического общества. Он покорил оба полюса Земли в течение полугода и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Теперь в Москве можно посетить место, которое позволит окунуться в пространство жизни и научного творчества Артура Чилингарова, — мемориальный кабинет ученого в Штаб-квартире РГО. Здесь полностью сохранена обстановка — такой, какой она была при его жизни. Пространство станет частью экскурсионного маршрута по Штаб-квартире РГО.

«Открытие мемориального кабинета Артура Николаевича Чилингарова в День полярника — событие глубоко символичное: именно по его инициативе в России появился этот праздник. Артур Николаевич стал олицетворением эпохи исследования высоких широт, когда Россия вновь обратила свой взгляд к Арктике и начала новую главу ее изучения. Герой Советского Союза и Российской Федерации, он своим примером показал, что для русского исследователя нет недостижимых полюсов и нерешаемых задач. Мы оставили обстановку его рабочего кабинета без изменений, чтобы каждый, кто интересуется историей нашей страны, мог увидеть, в какой атмосфере он работал и какой вклад внес в укрепление позиций России как великой полярной державы», — отметил Первый Вице-президент РГО Артем Манукян.

В кабинете посетители смогут увидеть личные вещи исследователя: фотографии с семьей и друзьями, экспедиционные снимки, а также уникальные альбомы, запечатлевшие работу на Северном и Южном полюсах. На некоторых снимках можно увидеть известных на весь мир Жака-Ива Кусто, Юрия Сенкевича, Тура Хейердала — людей, с которыми Артура Николаевича связывала не только совместная работа, но и теплая дружба.

Отдельного внимания заслуживают книги из библиотеки полярника, среди которых труды самого Артура Николаевича — «Очерки по географии Арктики», «В центре Арктики», а также издания, посвященные его жизни и достижениям («Артур Чилингаров. Полярник. Ученый. Политик», «На двух полюсах» Геннадия Колосова и др.).

В экспозиции также представлена модель самолета Ан-3Т, на котором в 2002 году Артур Николаевич долетел до Южного полюса, доказав возможность использования легкой авиации в Антарктиде. А еще в кабинете можно увидеть копию Большой золотой медали РГО — одной из главных научных наград, полученных Артуром Чилингаровым.

Помимо мемориального кабинета, в Штаб-квартире РГО работают несколько других экспозиций, посвященных исследованиям Артура Николаевича. Одна из ключевых витрин рассказывает о легендарной высокоширотной арктической глубоководной экспедиции «Арктика-2007» на Северный полюс. Тогда Артур Чилингаров впервые совершил погружение на глубоководном аппарате «Мир-1» в географической точке Северного полюса на глубину 4261 м, собрав доказательства принадлежности хребта Ломоносова к континентальному шельфу Российской Федерации. На дне океана был установлен российский флаг — его макет также представлен в экспозиции РГО.

Посетить мемориальный кабинет Артура Чилингарова можно будет в рамках новой экскурсионной программы «Герои РГО: географические подвиги в лицах». Первая экскурсия по московской Штаб-квартире обновленного формата состоится 12 июня в День России. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте Русского географического общества в разделе «Путешествия с РГО».