В День Победы жители Сергиева Посада могут поздравить близких необычной почтовой открыткой

Специально для акции Общественная палата и Сергиево-Посадский музей-заповедник подготовили ограниченный тираж почтовых карточек с репродукцией картин Василия Рассказова «Победа» и Алексея Колесникова «Загорск. 1941 год» из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Музей-заповедник совершенно безвозмездно передал авторские права на печать ограниченного тиража этих открыток. Общественная палата искала контакты и договаривалась с Почтой России — самим Федеральным учреждением, чтобы нам помогли отправить эти открытки тоже бесплатно. Благодарим Почту России, которая пошла нам навстречу, они выдадут специальные нестационарные почтовые ящики, которые мы установим в городе. И все эти уникальные открытки, которые упадут в этот почтовый ящик — уйдут адресатам бесплатно. Мы благодарим дизайнера Александра Нестерова, который сверстал эти открытки», — сказала Татьяна Колганова, член Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа.

Репродукции картин этих авторов для открыток были выбраны неслучайно.

«Василий Рассказов во время войны служил в Загорском истребительном батальоне. И здесь эти первые впечатления от Победы в 1948 году. Может быть, в этой картине немного наивная композиция или не шедевр с точки зрения художественного исполнения, но на ней ярчайшим образом отражена атмосфера. Алексей Дмитриевич уже показывает нам некое событие, предшествующее Победе — это сбор и формирование Первой Ударной Армии», — рассказала Светлана Николаева, заместитель директора по научной работе Сергиево-Посадского музея-заповедника.

Получить открытку сможет любой желающий 9 мая на «Дороге к Храму», в Краеведческом корпусе Сергиево-Посадского музея-заповедника, в парке «Скитские пруды», в г. Пересвет и в Хотькове. Волонтеры помогут правильно подписать открытку и передать на отправку Почте России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.