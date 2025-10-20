сегодня в 09:59

В День отца в Коломне заложили липовую аллею

Рядом с Дворцом культуры «Коломна», в сквере «Окский», состоялась общественная экологическая акция. Волонтеры, члены движения «Молодая Гвардия», представители Молодежного парламента нового состава, а также депутаты приняли участие в посадке молодых деревьев. «Аллею отцов» посвятили бойцам специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Посадка липовых деревьев является символом единства и поддержки наших солдат и офицеров, подчеркивая значимость семейных традиций и преемственности поколений. Эти растения будут служить постоянным напоминанием о нашей любви и внимании к родным», — подчеркнул символическое значение события председатель Совета депутатов городского округа Николай Братушков.

Особыми участниками мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню отца, стали семьи военнослужащих специальной военной операции. Вместе с волонтерами они посадили в сквере 15 лип.

Всероссийский День отца — сравнительно молодой праздник, учрежденный указом Президента России Владимира Путина в 2021 году. Отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.