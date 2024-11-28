В Наро-Фоминском округе поздравили многодетную семью

В рамках празднования самого теплого и душевного праздника — Дня Матери в Волченках чествовали многодетную маму семерых детей из поседка совхоза Архангельский — Веру Жукову, передает пресс-служба Наро-Фоминского городского округа.

Старший сын в настоящее время стоит на защите Родины в зоне проведения СВО и несомненно сердце матери и молитвы оберегают сына и помогают ему уверенно идти вперед к победе. Разумеется, воспитание и развитие стольких детей — задача непростая и требует множества материнской заботы и внимания. Но Вера Николаевна очень активная и делает это с огромным энтузиазмом и преданностью.

Заместитель начальника территориального управления Волченки Наталия Тимошкина выразила свою признательность за смелость и мужество, за такой важный и нужный обществу труд по сохранению семейных традиций и воспитанию семерых замечательных детей и искренне пожелала счастья, добра и любви для этой неповторимой многодетной семьи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.