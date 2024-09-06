В День юбилея Ленинского округа откроют памятную доску архитектора Ефимовича

В день 95-летия Ленинского городского округа на здании администрации муниципалитета появится памятная доска в честь одного из первостроителей Видного — инженера-архитектора Бориса Ефимовича, который спроектировал исторический центр города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Борис Васильевич создал архитектурный облик города Видное. Безусловно его имя достойно увековечения. Место размещения памятной доски выбрано неслучайно: на пересечении улиц Школьной, Заводской и Советской площади — самых знаковых и узнаваемых объектов исторической части города», — сказала руководитель историко-культурного центра Ленинского округа Любовь Польшакова.

Борис Ефимович также является автором архитектурных решений 40 уникальных зданий и сооружений по всей стране — здание Дворца на Яузе, музыкально-драматический театр в Воронеже, санатории «Красная Москва» и «Новая Ривьера» в Сочи, дома отдыха в Краснодарском крае и Крыму, многие другие объекты.

«Архитектор решил наделить Видное лучшими качествами города и дачного поселка, придать ему черты населенного пункта будущего. Он предложил для рабочих, служащих и строителей завода, ютящихся в бараках, построить одно- и двухэтажные коттеджи из красного кирпича. Около дома каждой семье выделялся приусадебный участок. Эти особенности загородной застройки были дополнены городскими удобствами — освещением, водопроводом, центральным отоплением и канализацией, газоснабжением, телефонной и радиосвязью. Ничего подобного для жителей Подмосковья прежде не строилось», — рассказали в историко-культурном центре Ленинского округа.

День города и Ленинского округа в этом году отметят в сокращенном формате без широких торжеств в связи с непростой обстановкой в стране и из соображений безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.