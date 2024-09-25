В День города жители Серпухова написали письма бойцам СВО

В Серпухове в День города серпуховичи писали письма для земляков, участвующих в специальной военной операции. Такая возможность была у гостей парка им. Олега Степанова, где 21 сентября проходили мероприятия в честь 685-летия города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В написании писем приняли участие дети, активисты и волонтеры, сторонники «Единой России» и другие гости парка. Юные серпуховичи приготовили для бойцов рисунки. В каждом письме — слова поддержки и благодарности, пожелания сил и удачи. Акцию активно поддержали учащиеся 3 «А» класса школы № 7.

Всем классом вместе с классным руководителем Татьяной Ким ребята написали письма с добрыми пожеланиями для военнослужащих. Они передали письма участнику СВО Родиону с позывным «Тор», который в ближайшее время возвращается из отпуска на передовую. Он и отвезет все послания бойцам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» - отметил глава региона.