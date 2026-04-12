В Дагестане задержали еще одного сотрудника компании по делу о прорыве плотины

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание экс-гендиректора компании по делу о нарушении правил безопасности при использовании гидротехнических сооружений, из-за которых погибли люди в Республике Дагестан. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, сообщает ТАСС .

Правоохранители считают, что экс-генеральный директор компании, использовавшей гидротехнические сооружения в Дербентском районе, предположительно, не проконтролировал соблюдение требований безопасности. Также он не следил за техническим состоянием объекта и не избавился от нарушений.

Сотрудники правоохранительных органов попросят суд арестовать мужчину.

Силовики выяснили, что у гидротехнического сооружения были дефекты. Не работали системы контроля, аварийно-спасательные средства, а также план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого, во время объявленного режима чрезвычайной ситуации сотрудники не приняли меры для недопущения аварии. В итоге 5 апреля прорвало плотину Геджухского водохранилища. Сошло крупное количество воды. Также был затоплен участок федеральной трассы «Кавказ» и прилегающих территорий. Из-за инцидента погибли люди.

