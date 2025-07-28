В Черноголовке стартовал конкурс «Делай видео»

Творческая лаборатория Черноголовки совместно с Арт-пространством «Восход» запускают конкурс-фестиваль «Делай видео», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Черноголовка.

Организаторы уверены: среди жителей Черноголовки немало талантливых, креативных и неравнодушных людей, готовых показать своё видение мира и реализовать самые смелые идеи.

Все, что нужно — включить воображение, взять в руки камеру и создавать!

Жанр и формат фильма на усмотрение создателя, продолжительность видео должна быть не более 5 минут. Дополнительно будут оцениваться и поощряться работы в категориях:

-Черноголовка — фильмы, снятые в городе, о городе и его жителях; -Наука — научно-популярные сюжеты, исследования, репортажи; -Креатив; -Мультфильмы

Фильмы-участники будут опубликованы в группе Творческой лаборатории https://vk.com/creativelab75, где также пройдет зрительское голосование.

Работы принимаются до 20 августа по почте: creativlab75@yandex.ru Прининять участие могут все, независимо от возраста.

Финал конкурса состоится 29 августа — организаторы подведут итоги, наградят победителей призами и мерчом и подготовят сюрпризы для всех участников.

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«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.