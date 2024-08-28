В Черноголовке прошла Августовская конференция педагогического состава

Августовская конференция — своего рода старт в новый учебный год с подведением итогов работы за 2023–2024 гг. и определением целей и задач на будущее.

По традиции на конференции наградили благодарственными письмами и почетными грамотами педагогов, внесших большой вклад в развитие образования округа.

Значимым событием этого года стало 41 место Черноголовской школы в ТОП-500 лучших школ Подмосковья. НЧШ завоевала 1 место в рейтинге «Лучшая частная школа Московской области». «Такие высокие показатели — это огромная работа руководителей, учителей, воспитателей, репетиторов, родителей и, конечно, школьников. Желаю педагогам и ученикам, чтобы следующий учебный год стал таким же плодотворным и успешным» — отметил глава Черноголовки Роман Хожаинов

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо разъяснить жителям Подмосковья о сроках и ходе капитального ремонта гимназии в Дзержинском.

«У нас же, насколько я помню, должна открыться большая школа (в Дзержинском — ред.), которая, мы предполагаем, разгрузит контингент. Эта тема тоже сегодня актуальна», — сказал Воробьев.