сегодня в 18:56

В Чехове завершили комплексное благоустройство двух дворов

В Чехове масштабно благоустроили два двора около жилых домов на одной из центральных улиц. По просьбам жителей сделали новые парковки и спортивную площадку, отремонтировали проезжую часть и пешеходные зоны, сообщает пресс-служба администрации м. о. Чехов.

Строители привели в порядок все проезды: их заасфальтировали, установили новые бордюры.

Также рабочие обустроили дополнительные парковочные места, осталось нанести на них разметку.

Кроме того, специалисты отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки, проложили сеть тропинок. Оборудовали места для сушки белья и будущих зон отдыха.

У подходов к подъездам обновили покрытие. Здесь же установили скамейки.

Рядом с домом № 61 сделали площадку с мягким резиновым покрытием, зоной отдыха, турниками и другими спортивными элементами.

Во дворах были установлены новые фонарные столбы, а на старых добавили дополнительные светильники. При этом обычные лампы поменяли на энергосберегающие.

Чтобы территория содержалась в чистоте, у подъездов в ближайшее время разместят урны, поставят еще несколько скамеек и проведут работы по озеленению.

Комплекс мероприятий проходит по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

В этом году на 4 дворовых территориях пройдет комплексное благоустройство по адресам: ул. Мира, дома № 11, 12, 13, 15, 16, д. Манушкино, дома № 26, 17, 18, 25, ул. Дружбы, дома № 2а, 6/2, 6/1,15, ул. Чехова, дома № 61, 59.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.